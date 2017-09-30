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13:21 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На новосибирских кладбищах сломали 66 памятников за 3 дня

Подозревают, что вандалы воплощали некий ритуал.

По 33 памятника на двух кладбищах повредили неизвестные на прошедшей неделе. Сотрудники предприятия «Ритуальные услуги» обратились в полицию. «Первые разрушения охрана Клещихинского кладбища обнаружила в среду 27 сентября. Через 2 дня происшествие повторилось на Заельцовском кладбище», -сообщили в грппе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина удивило одинаковое количество сломанных памятников. Он считает, что происшествие похоже на какой-то ритуал.

Какой-либо выборочности у преступников не было. Поломаны маленькие и большие постаменты. Сейчас установлено, что злоумышленники вошли с главного входа, шли по главной аллее и рушили все подряд. Найдены 2 пары следов. Одни принадлежат женщине, вторые мужчине.

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