На новосибирских кладбищах сломали 66 памятников за 3 дня

По 33 памятника на двух кладбищах повредили неизвестные на прошедшей неделе. Сотрудники предприятия «Ритуальные услуги» обратились в полицию. «Первые разрушения охрана Клещихинского кладбища обнаружила в среду 27 сентября. Через 2 дня происшествие повторилось на Заельцовском кладбище», -сообщили в грппе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина удивило одинаковое количество сломанных памятников. Он считает, что происшествие похоже на какой-то ритуал.