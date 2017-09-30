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13:15 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани обокрали машину министра связи Татарстана

27 сентября в Казани у торгового центра «Ягодная Слобода» неизвестные ограбили автомобиль заместителя министра информатизации и связи Татарстана Азата Мугинова.

Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что преступление произошло в период с 20:20 до 20:35 у дома 150/2 по улице Краснококшайская. Неизвестные вскрыли автомобиль Hyundai Solaris и похитили портфель с документами, банковскими картами, два сотовых телефона, планшет, ноутбук и 200 долларов. Приблизительная сумма ущерба составляет 24 тысячи рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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