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13:55 (мск), источник: Zakon.kz

Сразу 11 сотрудников столичной полиции осудят за получения взяток

Оштрафованы 9 сотрудников дорожно-патрульной полиции и 2 сотрудника природоохранной полиции ДВД Астаны.

Источник: Zakon.kz

В Астане по инициативе прокуратуры Управление собственной безопасности ДВД Астаны провела оперативные розыскные мероприятия, по результатам которых в отношении 11 сотрудников полиции начаты расследования по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (получение взятки), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Расследование в отношении сотрудников полиции проводилось специальными прокурорами столичной прокуратуры, по окончанию которых уголовные дела были направлены в суд. Приговорами Есильского районного суда № 2 за получения взятки на системной основе 9 сотрудников дорожно-патрульной полиции и 2 сотрудника природоохранной полиции ДВД Астаны осуждены по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан и им назначены наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки.

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