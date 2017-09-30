Сразу 11 сотрудников столичной полиции осудят за получения взяток
Оштрафованы 9 сотрудников
Оштрафованы 9 сотрудников
В Астане по инициативе прокуратуры Управление собственной безопасности ДВД Астаны провела оперативные розыскные мероприятия, по результатам которых в отношении 11 сотрудников полиции начаты расследования по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (получение взятки), передает Zakon.kz со ссылкой на
Расследование в отношении сотрудников полиции проводилось специальными прокурорами столичной прокуратуры, по окончанию которых уголовные дела были направлены в суд. Приговорами Есильского районного суда № 2 за получения взятки на системной основе 9 сотрудников