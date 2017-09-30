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14:01 (мск), источник: СуперОмск

Омская семья обокрала сочинцев на 300 тысяч рублей

В полицию города Сочи обратилось сразу несколько людей, по словам которых, они стали жертвой мошенников.

Сценарий обмана везде одинаков — обманщики требовали деньги в качестве предоплаты за показ квартиры, которую собирались снимать жертвы, а в последствии исчезали.

Всего жертвами семейной пары оказались 17 человек. Сочинцы отдали обманщикам свыше 300 тысяч рублей. Оказалось, что мошенники проживают в Омске. Супруги 30-ти и 29-ти лет честно признавались будущим арендаторам, что живут в другом регионе. Та самая предоплата и предназначалась за якобы перелет в Сочи и показ так необходимой обманутым квартиры.

Впрочем, как оказалось, никакой квартиры не было и в помине, а документы на нее, представленные обманутым, оказались поддельными. Теперь паре грозит 5 лет тюрьмы.

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