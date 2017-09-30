Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Любовь к соленому объяснили научно
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
3-кратный обладатель Кубка России по футболу умер в 46 лет
Экс-главу компании-партнера «Зарубежнефти» казнят во Вьетнаме
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
13:50 (мск), источник: РИАМО

Иномарку стоимостью 3,5 млн руб украли со стоянки в Видном

РИАМО — 30 сен. Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3,5 миллиона рублей со стоянки в подмосковном Видном, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Двадцать девятого сентября в 16:59 в дежурную часть УМВД обратился мужчина с сообщением о том, что 29 сентября с 07:00 по 16:45 со стоянки напротив железнодорожной станции (улица Донбасская, Видное) неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска», — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 3,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Матчи НХЛ категории «40+» стартуют в Павловском Посаде в субботу
День дворового спорта пройдет в Люберцах в субботу
Солдата, стрелявшего в сослуживцев, убили при задержании
Минфин: Киев в будущем не должен рассчитывать на поддержку МВФ
Источники: Пхеньян готовится к новым пускам ракет
Отдых детей Трампа обошелся налогоплательщикам в $330 тысяч
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
Болельщик «Арсенала» назвал сына в честь любимой команды
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь