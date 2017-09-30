Иномарку стоимостью 3,5 млн руб украли со стоянки в Видном
РИАМО — 30 сен. Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3,5 миллиона рублей со стоянки в подмосковном Видном, сообщил РИАМО в субботу представитель
РИАМО — 30 сен. Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3,5 миллиона рублей со стоянки в подмосковном Видном, сообщил РИАМО в субботу представитель
«Двадцать девятого сентября в 16:59 в дежурную часть УМВД обратился мужчина с сообщением о том, что 29 сентября с 07:00 по 16:45 со стоянки напротив железнодорожной станции (улица Донбасская, Видное) неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
Материальный ущерб составил 3,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция проводит