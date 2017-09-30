Трое детей и женщина погибли при пожаре в Иркутской области
Возгорание произошло на веранде в частном доме.
Возгорание произошло на веранде в частном доме.
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Трое детей и женщина погибли в результате пожара в частном доме в городе Свирске Иркутской области. Об этом в субботу ТАСС сообщили в
«Пожар был небольшой — около 15 кв. метров, горела веранда в частном доме. По предварительным данным, погибли трое детей и женщина», — сказали в главке.
Сейчас возгорание потушено, выясняются обстоятельства и причины происшествия.