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13:59 (мск), источник: ТАСС

Трое детей и женщина погибли при пожаре в Иркутской области

Возгорание произошло на веранде в частном доме.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Трое детей и женщина погибли в результате пожара в частном доме в городе Свирске Иркутской области. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«Пожар был небольшой — около 15 кв. метров, горела веранда в частном доме. По предварительным данным, погибли трое детей и женщина», — сказали в главке.

Сейчас возгорание потушено, выясняются обстоятельства и причины происшествия.

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