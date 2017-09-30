Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
Экс-главу компании-партнера «Зарубежнефти» казнят во Вьетнаме
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
14:08 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Житель Волгоградской области ловил рыбу на Дону электроудочкой

В Кумылженском районе Волгоградской области задержан 40-летний местный житель за браконьерство с использованием электроудочки, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.

На Дону в полукилометре от хутора Еланский Кумылженского района, входящего в особо охраняемую природную территорию регионального значения, мужчина незаконно ловил рыбу на надувной лодке с использованием электроудочки.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. У рыбака изъято 105 штук рыбы различных видов, орудие лова и лодка.

Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание за данное преступление — крупный штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Солдата, стрелявшего в сослуживцев, убили при задержании
Минфин: Киев в будущем не должен рассчитывать на поддержку МВФ
Источники: Пхеньян готовится к новым пускам ракет
Отдых детей Трампа обошелся налогоплательщикам в $330 тысяч
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
Болельщик «Арсенала» назвал сына в честь любимой команды
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь