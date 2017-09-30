Житель Волгоградской области ловил рыбу на Дону электроудочкой
В Кумылженском районе Волгоградской области задержан 40-летний местный житель за браконьерство с использованием электроудочки, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.
В Кумылженском районе Волгоградской области задержан 40-летний местный житель за браконьерство с использованием электроудочки, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.
На Дону в полукилометре от хутора Еланский Кумылженского района, входящего в особо охраняемую природную территорию регионального значения, мужчина незаконно ловил рыбу на надувной лодке с использованием электроудочки.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции. У рыбака изъято 105 штук рыбы различных видов, орудие лова и лодка.
Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание за данное преступление — крупный штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.