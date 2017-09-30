Полиция опубликовала фото ДТП двух авто «Шкода Октавия», в которых погиб ребенок и пострадала женщина

Около семи часов утра субботы, 30 сентября, на автодороге «Дон» в Верхнемамонском районе столкнулись две «Шкоды Октавия». Одна черного цвета, а другая — серого.

По версии следствия, «Шкода» черного цвета ехала в сторону Ростова-на-Дону под управлением 30-летнего жителя Московской области. В её салоне находились два пассажира. Водитель не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением.

«После этого легковушка столкнулась со “Шкодой” серого цвета, — рассказали в МВД. — Ей управлял 36-летний житель Московской области».