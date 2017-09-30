Полиция опубликовала фото ДТП двух авто «Шкода Октавия», в которых погиб ребенок и пострадала женщина
Стражи порядка устанавливают виновника аварии.
Стражи порядка устанавливают виновника аварии.
Около семи часов утра субботы, 30 сентября, на автодороге «Дон» в Верхнемамонском районе столкнулись две «Шкоды Октавия». Одна черного цвета, а другая — серого.
По версии следствия, «Шкода» черного цвета ехала в сторону
«После этого легковушка столкнулась со “Шкодой” серого цвета, — рассказали в МВД. — Ей управлял 36-летний житель Московской области».
Отметим, две иномарки ехали в одном и том же направлении. После столкновения черная «Шкода» вылетела в кювет.
В черной «Шкоде» погибли 3-летняя девочка. Вторая пассажирка — женщина 54 лет — с травмами попала в больницу.