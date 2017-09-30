Задымление произошло в вагоне поезда на Бутовской линии метро
Задымление произошло в вагоне поезда на Бутовской линии метро в Москве. Об этом сообщил «Ленте.ру» в субботу, 30 сентября, источник в правоохранительных органах.
Задымление произошло в вагоне поезда на Бутовской линии метро в Москве. Об этом сообщил «Ленте.ру» в субботу, 30 сентября, источник в правоохранительных органах.
По его информации,
Уточняется, что пассажиров в поезде нет, происходит перецепка вагонов, угрозы для транспортной безопасности нет. Вместе с тем, интервалы движения поездов на Бутовской ветке увеличены. «По предварительным данным, причина — технические неполадки в резервном составе», — добавил источник в правоохранительных органах..
Бутовская линия — двенадцатая линия Московского метрополитена. Ее часть проходит по эстакаде над землей.
28 сентября на южном отрезке