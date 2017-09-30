С лицевого счета Волховской полиции исчезли 77 миллионов рублей

Две недели назад прокуратура Волховского района завершила изучение акта контрольно-ревизионного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он был составлен по итогам проверки финансовой деятельности ОМВД по Волховскому району. Ревизоры установили, что за период с 2015 по 2017 год с лицевого счета полиции исчезли 77 миллионов рублей. Материалы были переданы в Следственный комитет.