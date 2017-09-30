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14:05 (мск), источник: Комсомольская правда

С лицевого счета Волховской полиции исчезли 77 миллионов рублей

По сообщениям информагентств, 29 сентября Приморский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца главного бухгалтера Отдела МВД по Волховскому району Ленинградской области 42-летнюю Галину Анисимову.

Две недели назад прокуратура Волховского района завершила изучение акта контрольно-ревизионного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он был составлен по итогам проверки финансовой деятельности ОМВД по Волховскому району. Ревизоры установили, что за период с 2015 по 2017 год с лицевого счета полиции исчезли 77 миллионов рублей. Материалы были переданы в Следственный комитет.

Предположительно, деньги снимались наличными в офисе того банка, где обслуживаются структуры МВД. Удивительно: ведь сегодня в полиции практически все расчеты ведутся по безналу.

Вероятно, организатором оттока денег была Анисимова. Исполнителем называют 37-летнюю Людмилу Новоселову, кассира-бухгалтера.

Следователи сейчас изучают схемы хищения денег.

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