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16:09 (мск), источник: Kazinform

В Астане за взятки осудили сразу 11 полицейских

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Прокуратура Астаны пресекла незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых, осуждены 11 сотрудников полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратура Астаны в рамках проекта «пресечение незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых» проанализировала работу столичного ДВД.

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По инициативе прокуратуры управление собственной безопасности ДВД Астаны провело оперативные розыскные мероприятия, по результатам которых в отношении 11 сотрудников полиции начаты расследования по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (получение взятки), сообщает ведомство.

Расследование в отношении сотрудников полиции проводилось специальными прокурорами столичной прокуратуры, по окончанию которых уголовные дела были направлены в суд.

Так, приговорами Есильского районного суда № 2 за получения взятки на системной основе 9 сотрудников дорожно-патрульной полиции и 2 сотрудника природоохранной полиции ДВД Астаны осуждены по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса РК и им назначено наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки, говорится в сообщении.

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