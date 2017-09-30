В Астане за взятки осудили сразу 11 полицейских
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Прокуратура Астаны пресекла незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых, осуждены 11 сотрудников полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Прокуратура Астаны пресекла незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых, осуждены 11 сотрудников полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Прокуратура Астаны в рамках проекта «пресечение незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых» проанализировала работу столичного ДВД.
По инициативе прокуратуры управление собственной безопасности ДВД Астаны провело оперативные розыскные мероприятия, по результатам которых в отношении 11 сотрудников полиции начаты расследования по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (получение взятки), сообщает ведомство.
Расследование в отношении сотрудников полиции проводилось специальными прокурорами столичной прокуратуры, по окончанию которых уголовные дела были направлены в суд.
Так, приговорами Есильского районного суда № 2 за получения взятки на системной основе 9 сотрудников