В Астане за взятки осудили сразу 11 полицейских

Прокуратура Астаны в рамках проекта «пресечение незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых» проанализировала работу столичного ДВД.

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По инициативе прокуратуры управление собственной безопасности ДВД Астаны провело оперативные розыскные мероприятия, по результатам которых в отношении 11 сотрудников полиции начаты расследования по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (получение взятки), сообщает ведомство.

Расследование в отношении сотрудников полиции проводилось специальными прокурорами столичной прокуратуры, по окончанию которых уголовные дела были направлены в суд.