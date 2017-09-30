Еще на нескольких улицах Алматы провалился асфальт

Источник: Tengrinews

Асфальт провалился по улице Яссауи. Видео очевидцев В микрорайоне «Калкаман», как сообщают очевидцы, асфальт провалился под грузовой машиной. Асфальт провалился в микрорайоне «Калкаман» В акимате Алматы причиной повреждения нового дорожного покрытия городских улиц назвали сильный ливень, который прошел минувшей ночью.

«В данное время определено порядка 4−5 участков, где после восстановления дорожного покрытия, связанного с плановой реконструкцией инженерных сетей, наблюдается несколько сегментов проседания грунта: улица Аскарова, район пересечений улиц Достык и Яссауи, Саина и Жандосова, а также улица Ашимова в микрорайоне “Калкаман-2”. По предварительным данным, причина сегментарного проседания асфальта — подмыв грунта выпавшими обильными осадками», — сообщили в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

Подрядчики засыпали яму песчано-гравийной смесью.

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В профильном управлении заверили, что дорожное покрытие на этих участках будет восстановлено в течение суток.

«Ремонтные работы на указанных территориях проводят возводившие на данных участках новые инженерные сети стройкомпании: ТОО “Титан сервис”, ТОО “Алвис” и АО “Алматыинжстрой”. До полного восстановления проезжей части улиц с укладкой асфальта проблемные места засыпаны песчано-гравийной смесью и выровнены. Беспрепятственный проезд для автотранспорта обеспечен. Нарушение дорожного покрытия на функционирование инженерных сетей не повлияло. После установления полной картины произошедшего, к должностным лицам и организациям, действия которых привели к указанной ситуации, будут приняты жесткие административные меры». — заключили в управлении, добавив, что в результате инцидента пострадавших нет.