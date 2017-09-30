Еще на нескольких улицах Алматы провалился асфальт
Еще на нескольких улицах Алматы провалился асфальт, передает корреспондент Tengrinews.kz. Инциденты произошли на Яссауи, Саина и Ашимова (микрорайон «Калкаман-2»).
Еще на нескольких улицах Алматы провалился асфальт, передает корреспондент Tengrinews.kz. Инциденты произошли на Яссауи, Саина и Ашимова (микрорайон «Калкаман-2»).
Асфальт провалился по улице Яссауи. Видео очевидцев В микрорайоне «Калкаман», как сообщают очевидцы, асфальт провалился под грузовой машиной. Асфальт провалился в микрорайоне «Калкаман» В акимате Алматы причиной повреждения нового дорожного покрытия городских улиц назвали сильный ливень, который прошел минувшей ночью.
«В данное время определено порядка 4−5 участков, где после восстановления дорожного покрытия, связанного с плановой реконструкцией инженерных сетей, наблюдается несколько сегментов проседания грунта: улица Аскарова, район пересечений улиц Достык и Яссауи, Саина и Жандосова, а также улица Ашимова в микрорайоне “Калкаман-2”. По предварительным данным, причина сегментарного проседания асфальта — подмыв грунта выпавшими обильными осадками», — сообщили в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы.
Подрядчики засыпали яму
В профильном управлении заверили, что дорожное покрытие на этих участках будет восстановлено в течение суток.
«Ремонтные работы на указанных территориях проводят возводившие на данных участках новые инженерные сети стройкомпании: ТОО “Титан сервис”, ТОО “Алвис” и АО “Алматыинжстрой”. До полного восстановления проезжей части улиц с укладкой асфальта проблемные места засыпаны
Сегодня, 30 августа, напротив детского центра «Бобек» по улице Аскарова под водовозом провалился асфальт. По улице Аскарова под водовозом провалился асфальт.