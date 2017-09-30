После волны ложных минирований в Екатеринбурге возбуждено три уголовных дела

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, дела заведены по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«Сотрудники свердловской полиции по итогам проверочных мероприятий по фактам многочисленных телефонных сообщений о заведомо ложном минировании зданий и учреждений возбудили три уголовных дела по статье 207 УК Российской Федерации », — сказал Горелых.

По его словам, одно дело возбуждено подразделением дознания УМВД по городу Екатеринбургу, в которое объединены все эпизоды по столице Среднего Урала. Еще одно дело возбуждено в Верхней Пышме, а третье — в городе Березовский.

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«Всего в органы внутренних дел поступило более 150 сигналов криминального характера», — уточнил представитель МВД.

По его словам, «безопасность людей всегда была и остается главным приоритетом в деятельности МВД нашей страны, поэтому из всех без исключения объектов, дабы не подвергать возможной опасности, пришлось экстренно эвакуировать персонал и посетителей».

«Тщательным проверкам подверглись служебные помещения и прилегающая территория. К счастью, ничего подозрительного найдено не было. В реальности гражданам угрозы не имелось. Задействовался большой потенциал сил полиции, регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и вспомогательных служб. Точный ущерб еще только предстоит установить силовикам,» — сообщил Горелых.

Сейчас все здания и учреждения приступили к обычному режиму работы. «Правоохранительные органы, в том числе полицейские из специализированного отдела “К”, объединив усилия, предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы наступила неотвратимость наказания для организаторов и исполнителей криминальной атаки», — отметил полковник Горелых.

Напомним, в пятницу в столице Среднего Урала началось массовое «минирование» зданий, которое продолжалось на протяжении всего дня. Первыми от «террористов» пострадали резиденция губернатора Свердловской области, здание правительства региона, а также нескольких министерств.

После этого «минирование» перекинулось на социальные объекты: школы и детские сады. Больницы «минеры» обошли стороной.

От социальных объектов лжеминеры перешли на торгово-развлекательные центры и высшие учебные заведения. В результате в Екатеринбурге оказались «заминированы» практически все торговые центры, несколько гипермаркетов, практически все вузы и несколько колледжей.

Не обошло стороной «минирование» и Южный автовокзал.

Кроме того, «минирование» затронуло и общественный транспорт. Сотрудники правоохранительных органов проверяли салоны на наличие подозрительных предметов. Пассажиров просили выйти.

Добавим, что во всех случаях «минирования» зданий людей эвакуировали. На месте работали экстренные службы города.

Со спецобращением выступила городская администрация. Екатеринбуржцев попросили не паниковать.