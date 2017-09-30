Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Минобороны назвало версию расстрела солдатом сослуживцев
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны стартовые площадки по реновации
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
18Ребятам о зайчатах
15:06 (мск), источник: Nakanune.ru

После волны ложных минирований в Екатеринбурге возбуждено три уголовных дела

Полиция возбудила три уголовных дела после волны ложных минирований в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, дела заведены по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«Сотрудники свердловской полиции по итогам проверочных мероприятий по фактам многочисленных телефонных сообщений о заведомо ложном минировании зданий и учреждений возбудили три уголовных дела по статье 207 УК Российской Федерации », — сказал Горелых.

По его словам, одно дело возбуждено подразделением дознания УМВД по городу Екатеринбургу, в которое объединены все эпизоды по столице Среднего Урала. Еще одно дело возбуждено в Верхней Пышме, а третье — в городе Березовский.

Читайте также
В Екатеринбурге в общей сложности «заминировали» более 80 объектов

«Всего в органы внутренних дел поступило более 150 сигналов криминального характера», — уточнил представитель МВД.

По его словам, «безопасность людей всегда была и остается главным приоритетом в деятельности МВД нашей страны, поэтому из всех без исключения объектов, дабы не подвергать возможной опасности, пришлось экстренно эвакуировать персонал и посетителей».

«Тщательным проверкам подверглись служебные помещения и прилегающая территория. К счастью, ничего подозрительного найдено не было. В реальности гражданам угрозы не имелось. Задействовался большой потенциал сил полиции, регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и вспомогательных служб. Точный ущерб еще только предстоит установить силовикам,» — сообщил Горелых.

Сейчас все здания и учреждения приступили к обычному режиму работы. «Правоохранительные органы, в том числе полицейские из специализированного отдела “К”, объединив усилия, предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы наступила неотвратимость наказания для организаторов и исполнителей криминальной атаки», — отметил полковник Горелых.

Напомним, в пятницу в столице Среднего Урала началось массовое «минирование» зданий, которое продолжалось на протяжении всего дня. Первыми от «террористов» пострадали резиденция губернатора Свердловской области, здание правительства региона, а также нескольких министерств.

Читайте также
Сити-менеджер Екатеринбурга призвал горожан не паниковать из-за лжеминеров

После этого «минирование» перекинулось на социальные объекты: школы и детские сады. Больницы «минеры» обошли стороной.

От социальных объектов лжеминеры перешли на торгово-развлекательные центры и высшие учебные заведения. В результате в Екатеринбурге оказались «заминированы» практически все торговые центры, несколько гипермаркетов, практически все вузы и несколько колледжей.

Не обошло стороной «минирование» и Южный автовокзал.

Кроме того, «минирование» затронуло и общественный транспорт. Сотрудники правоохранительных органов проверяли салоны на наличие подозрительных предметов. Пассажиров просили выйти.

Добавим, что во всех случаях «минирования» зданий людей эвакуировали. На месте работали экстренные службы города.

Со спецобращением выступила городская администрация. Екатеринбуржцев попросили не паниковать.

Свою оценку ситуации уже дали в Госдуме. В частности, там выразили уверенность, что заказчики и исполнители массового «минирования» будут найдены и понесут предусмотренную законом ответственность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Кресло губернатора он высидел". Кремль вопреки тренду назначил врио главы Красноярского края Александра Усса
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Минфин: Киев в будущем не должен рассчитывать на поддержку МВФ
Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием
Отдых детей Трампа обошелся налогоплательщикам в $330 тысяч
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
Фанат отправил баскетболисту-миллионеру 20 долларов на обед
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь