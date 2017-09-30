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15:07 (мск), источник: PROUFU.ru

После обнаружения обгоревшего трупа в Салавате возбудили уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения обгоревших останков неизвестной в городе Салавате, сообщает СУ СКР по Республике Башкортостан.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели неизвестной. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете по Башкирии.

Напомним, обгоревший труп девушки был найден накануне в одном из гаражных кооперативов в городе Салавате.

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