В Петербурге полиция ищет страховщиков, продавших 14 угнанных машин

Страховщики получали информацию о найденных после угона машинах и не сообщали об этом владельцам, которые уже получили страховую выплату. Автомобили они продавали, а вырученными деньгами (это около 11 миллионов рублей) распоряжались по собственному усмотрению. От действий страховщиков в 2016 году пострадала компания, в которой они работали.