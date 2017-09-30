В Лаишевском районе в ДТП пострадали четыре человека

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана около села Большие Кабаны при лобовом столкновении пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Лаишевском районе поступило накануне в 20.29. Сотрудники пожарно-спасательных части № 119 на месте происшествия обнаружили три столкнувшихся автомобиля: «Лада Х-Rey», «Черри» и «Дэу Нексия».