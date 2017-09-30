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16:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Лаишевском районе в ДТП пострадали четыре человека

Столкновение трех машин произошло на 26-м км автодороги Казань — Оренбург.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана около села Большие Кабаны при лобовом столкновении пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Лаишевском районе поступило накануне в 20.29. Сотрудники пожарно-спасательных части № 119 на месте происшествия обнаружили три столкнувшихся автомобиля: «Лада Х-Rey», «Черри» и «Дэу Нексия».

При ДТП пострадали четыре человека: все три водителя и пассажир «Лады». Сотрудники МЧС помогли им выбраться из авто и передали бригаде скорой помощи, которая их госпитализировала.

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