В Лаишевском районе в ДТП пострадали четыре человека
Столкновение трех машин произошло на 26-м км автодороги Казань — Оренбург.
Столкновение трех машин произошло на 26-м км автодороги Казань — Оренбург.
(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана около села Большие Кабаны при лобовом столкновении пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Лаишевском районе поступило накануне в 20.29. Сотрудники
При ДТП пострадали четыре человека: все три водителя и пассажир «Лады». Сотрудники МЧС помогли им выбраться из авто и передали бригаде скорой помощи, которая их госпитализировала.