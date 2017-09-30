На автостанции в Челнах сгорел микроавтобус

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). На автостанции в челнинском поселке Сидоровка сотрудники отряда № 15 Федеральной противопожарной службе по РТ и пожарно-спасательной части № 72 спасли от огня автобус «Нефаз», микроавтобус «Форд Транзит» сгорел полностью, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах и Тукаевском районе поступило накануне в 23.39. Сотрудники отряда № 15 Федеральной противопожарной службе по РТ и пожарно-спасательной части № 72 были на месте пожара через 3 минуты. Они увидели горящий микроавтобус, огонь с которого мог перекинуться на «Нефаз». Через 4 минуты огонь был полностью потушен.