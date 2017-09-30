Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Украина подаст в суд на Россию из-за Крымского моста
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
18Ребятам о зайчатах
16:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

На автостанции в Челнах сгорел микроавтобус

Автобус «Нефаз» пожарные спасли.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). На автостанции в челнинском поселке Сидоровка сотрудники отряда № 15 Федеральной противопожарной службе по РТ и пожарно-спасательной части № 72 спасли от огня автобус «Нефаз», микроавтобус «Форд Транзит» сгорел полностью, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах и Тукаевском районе поступило накануне в 23.39. Сотрудники отряда № 15 Федеральной противопожарной службе по РТ и пожарно-спасательной части № 72 были на месте пожара через 3 минуты. Они увидели горящий микроавтобус, огонь с которого мог перекинуться на «Нефаз». Через 4 минуты огонь был полностью потушен.

В результате пожара сгорел полностью микроавтобус «Форд Транзит» от температурного воздействия пострадала задняя часть пассажирского автобуса «НефАЗ» (повредилось лакокрасочное покрытие на площади 0,5 м кв.). Предварительная причина пожара: нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Лаишевском районе в ДТП пострадали четыре человека
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Минфин: Киев в будущем не должен рассчитывать на поддержку МВФ
Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием
Отдых детей Трампа обошелся налогоплательщикам в $330 тысяч
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
Фанат отправил баскетболисту-миллионеру 20 долларов на обед
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь