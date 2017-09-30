На автостанции в Челнах сгорел микроавтобус
Автобус «Нефаз» пожарные спасли.
Автобус «Нефаз» пожарные спасли.
(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). На автостанции в челнинском поселке Сидоровка сотрудники отряда № 15 Федеральной противопожарной службе по РТ и
Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах и Тукаевском районе поступило накануне в 23.39. Сотрудники отряда № 15 Федеральной противопожарной службе по РТ и
В результате пожара сгорел полностью микроавтобус «Форд Транзит» от температурного воздействия пострадала задняя часть пассажирского автобуса «НефАЗ» (повредилось лакокрасочное покрытие на площади 0,5 м кв.). Предварительная причина пожара: нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства.