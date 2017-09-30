Тело россиянина обнаружено в озере в Светлогорске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Тело гражданина Российской Федерации было обнаружено в водоеме на территории Светлогорска, сообщило издание «Ранак».

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Труп в искусственном озере на улице Центральной нашла накануне вечером супруга погибшего, на место прибыли сотрудники РОВД, а также медики скорой, которые констатировали смерть мужчины.

Погибший, как и его жена, являются гражданами России, но живут в Светлогорске. Известно, что мужчина страдал эпилепсией и утром 29 сентября у него был небольшой приступ, после которого он вечером того же дня отправился рыбачить.

Как сообщает издание, когда мужчина не вернулся после наступления темноты, женщина пошла его искать и обнаружила в воде у берега.