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16:10 (мск), источник: РИА Новости

В Пулково задержан ответственный за ремонт трапа, с которого упала женщина

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сотрудник аэропорта «Пулково», ответственный за ремонт трапа, из-за неисправности которого в Санкт-Петербурге пострадали женщина с ребенком, задержан, сообщает в субботу Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте.

В четверг вечером при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, оторвалась часть трапа, в результате женщина с ребенком упали на землю. Скорая помощь доставила полуторагодовалую девочку в детскую городскую больницу, где ей сразу же сделали операцию. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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«Задержан начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО “Воздушные ворота Северной столицы”, который являлся ответственным за проведение вышеуказанных ремонтных работ. При допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения», — говорится в релизе.

Следователи установили, что «поворотная часть широкой платформы выдвижного пролета трапа до произошедшего инцидента неоднократно подвергалась ремонту сотрудниками участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Управление полагает, что ремонтные работы являются недоброкачественными.

Возбуждено уголовное дело по статье «недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Возбуждено еще одно дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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