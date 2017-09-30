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16:25 (мск), источник: СуперОмск

Омские полицейские прикрыли очередную точку с нелегальным алкоголем

А минувшую пятницу, 29 сентября, в полицию обратились омичи и сообщили, что в частном доме по улице Гуртьева осуществляется продажа алкогольной продукции.

На деле оказалось, что в доме располагался целый склад нелегального алкоголя.

В ходе проверки 58-летний мужчина продал полицейским бутылку водки. При дальнейшем осмотре из помещения изъято 349 единиц крепкого алкоголя. Теперь ему грозит штраф в размере от 50 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оказалось, что мужчина ранее попадался на подобном преступлении и уже был приговорен к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Причем указанный факт далеко не единственный: в течение двух месяцев он 5 раз привлекался к административной ответственности за те же действия.

«Так как изменениями в законодательстве в случае совершения повторных фактов предусмотрено наступление уголовной ответственности, в настоящее время проверку полицейские проводят уже в рамках уголовного кодекса. По итогам химического исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

На этот раз мужчине грозит штраф в размере от 50 000 до 80 000 рублей либо исправительных работ на срок до 1 года.

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