Омские полицейские прикрыли очередную точку с нелегальным алкоголем

На деле оказалось, что в доме располагался целый склад нелегального алкоголя.

В ходе проверки 58-летний мужчина продал полицейским бутылку водки. При дальнейшем осмотре из помещения изъято 349 единиц крепкого алкоголя. Теперь ему грозит штраф в размере от 50 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оказалось, что мужчина ранее попадался на подобном преступлении и уже был приговорен к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Причем указанный факт далеко не единственный: в течение двух месяцев он 5 раз привлекался к административной ответственности за те же действия.

«Так как изменениями в законодательстве в случае совершения повторных фактов предусмотрено наступление уголовной ответственности, в настоящее время проверку полицейские проводят уже в рамках уголовного кодекса. По итогам химического исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.