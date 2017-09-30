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16:41 (мск), источник: ТАСС

Более 150 звонков о минировании зданий поступило в полицию Свердловской области

Возбуждено три уголовных дела.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция в Свердловской области возбудила три уголовных дела по итогам проверок поступивших в пятницу и субботу порядка 150 ложных телефонных сообщений о минировании зданий и учреждений. Об этом сообщил ТАСС в субботу официальный представитель главного управления МВД по региону Валерий Горелых.

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«Сотрудники свердловской полиции по итогам проверочных мероприятий по фактам многочисленных телефонных сообщений о заведомо ложном минировании зданий и учреждений возбудили три уголовных дела по статье 207 “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма” УК РФ. Всего за пятницу и субботу поступило более 150 заведомо ложных телефонных сообщений о минировании зданий и учреждений», — отметил собеседник агентства. По его словам, одно дело возбуждено подразделением дознания управления МВД по городу Екатеринбургу, в которое объединены все эпизоды по столице региона. Еще одно дело возбуждено в Верхней Пышме, а третье — в городе Березовском.

«Безопасность людей всегда была и остается главным приоритетом в деятельности МВД нашей страны, поэтому из всех без исключения объектов, дабы не подвергать возможной опасности, пришлось экстренно эвакуировать персонал и посетителей. Тщательным проверкам подверглись служебные помещения и прилегающая территория, к счастью, ничего подозрительного найдено не было — в реальности гражданам угрозы не имелось», — отметил Горелых.

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По его словам, при отработке поступивших звонков привлекались сотрудники полиции, регионального управления ФСБ, Росгвардии, МЧС и вспомогательных служб.

«Все здания и учреждения приступили к обычному режиму работы. Правоохранительные органы, в том числе полицейские из специализированного отдела “К” (раскрывают преступления в сфере компьютерных технологий — прим. ТАСС), объединив усилия, предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы наступила неотвратимость наказания для организаторов и исполнителей криминальной атаки», — резюмировал Горелых.

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Ранее сообщалось, что в пятницу более 60 зданий в Екатеринбурге были эвакуированы из-за массовых сообщений о минировании. В субботу в Екатеринбурге сотрудники полиции также проверяли несколько строений.

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