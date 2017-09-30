По пути в Омск футбольная команда «Динамо» попала в аварию

Накануне днем барнаульская футбольная команда «Динамо» попала в серьезное ДТП. В автобус, который вез спортсменов, врезался легковой автомобиль. К счастью, никто из футболистов и тренерского состава не пострадал.

По информации портала «Мой Алтай», авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.