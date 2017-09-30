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16:48 (мск), источник: Om1.ru

По пути в Омск футбольная команда «Динамо» попала в аварию

Никто из членов команды не пострадал.

Накануне днем барнаульская футбольная команда «Динамо» попала в серьезное ДТП. В автобус, который вез спортсменов, врезался легковой автомобиль. К счастью, никто из футболистов и тренерского состава не пострадал.

По информации портала «Мой Алтай», авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.

Несмотря на то что команда провела всю ночь на месте ДТП, матч, назначенный на 1 октября, с омской командой «Иртыш», состоится.

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