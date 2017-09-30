Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение

Источник: РИА Новости

Ранее представитель МВД сообщала журналистам, что следствие предъявило обвинения трем из четырех подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Четвертым подозреваемым является Калинин, который находится под арестом по делу о давлении на кинотеатры (статья 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»).

«Предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии лидеру одной из общественных организаций», — сказала Ирина Волк.