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17:25 (мск), источник: РИА Новости

Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лидеру организации «Христианское государство» Александру Калинину предъявлено обвинение по делу о давлении на кинотеатры, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

Ранее представитель МВД сообщала журналистам, что следствие предъявило обвинения трем из четырех подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Четвертым подозреваемым является Калинин, который находится под арестом по делу о давлении на кинотеатры (статья 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»).

«Предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии лидеру одной из общественных организаций», — сказала Ирина Волк.

Она напомнила, что обвинение предъявлено в рамках дела, «возбужденного по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

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14 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Альф Утангри
Какая отвратительная рожа (
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