Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение

Ранее представитель МВД сообщала журналистам, что следствие предъявило обвинения трем из четырех подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Четвертым подозреваемым является Калинин, который находится под арестом по делу о давлении на кинотеатры (статья 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»).
«Предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии лидеру одной из общественных организаций», — сказала Ирина Волк.
Она напомнила, что обвинение предъявлено в рамках дела, «возбужденного по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».