При столкновении грузовика и автобуса на юге Москвы пострадали три человека

«На пересечении улицы Бехтерева и Кавказского бульвара произошло столкновение грузовика и автобуса. В результате ДТП пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после ДТП наблюдалось затруднение движения в обе стороны, однако в настоящее время оно вновь открыто. Сотрудники ГИБДД в настоящее время работают на месте происшествия.