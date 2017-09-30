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18:35 (мск), источник: РИА Новости

При столкновении грузовика и автобуса на юге Москвы пострадали три человека

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Грузовик врезался в автобус на юге Москвы, в результате чего два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Источник: РИА Новости

«На пересечении улицы Бехтерева и Кавказского бульвара произошло столкновение грузовика и автобуса. В результате ДТП пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после ДТП наблюдалось затруднение движения в обе стороны, однако в настоящее время оно вновь открыто. Сотрудники ГИБДД в настоящее время работают на месте происшествия.

Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в результате ДТП была повреждена линия электропередач.

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