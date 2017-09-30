При столкновении грузовика и автобуса на юге Москвы пострадали три человека
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Грузовик врезался в автобус на юге Москвы, в результате чего два человека пострадали, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Грузовик врезался в автобус на юге Москвы, в результате чего два человека пострадали, сообщили РИА Новости в
«На пересечении улицы Бехтерева и Кавказского бульвара произошло столкновение грузовика и автобуса. В результате ДТП пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.
По его словам, после ДТП наблюдалось затруднение движения в обе стороны, однако в настоящее время оно вновь открыто. Сотрудники ГИБДД в настоящее время работают на месте происшествия.
Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в результате ДТП была повреждена линия электропередач.