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19:46 (мск), источник: Новости Перми

На проспекте Парковом автомобилистка протаранила припаркованные машины

30 сентября примерно в половине восьмого вечера девушка на иномарке нарушила ПДД и протаранила машины в парковочном кармане.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло возле дома № 15 на проспекте Парковом. По неизвестным причинам водитель иномарка въехала в Chevrolet Lacetti. От удара Chevrolet столкнулась со стоящей рядом Lada Priora.

Информации о пострадавших нет.

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