На проспекте Парковом автомобилистка протаранила припаркованные машины
30 сентября примерно в половине восьмого вечера девушка на иномарке нарушила ПДД и протаранила машины в парковочном кармане.
30 сентября примерно в половине восьмого вечера девушка на иномарке нарушила ПДД и протаранила машины в парковочном кармане.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло возле дома № 15 на проспекте Парковом. По неизвестным причинам водитель иномарка въехала в Chevrolet Lacetti. От удара Chevrolet столкнулась со стоящей рядом Lada Priora.
Информации о пострадавших нет.