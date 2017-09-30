На манифестации неонацистов в Гетеборге задержали около 50 человек

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«В течение дня полиция задержала 29 человек и 21 человека доставили в участки», — говорится в сообщении для прессы. Полиция, однако, не поясняет, кто именно из демонстрантов был задержан.

Манифестация неонацистской организации «Североевропейское движение сопротивления», собравшая 600−700 человек, планировалась как марш в несколько сотен метров по центру города и им было разрешено сделать это с 13.00 до 16.00 мск.

На сайте организации пояснялось, что ее члены намеревались пройти по городу с лозунгом «Протест против преступников», причислив к этой группе находящихся у власти шведских политиков, ЕС, а также журналистов, открывших границы для беженцев. Однако неонацисты не смогли сдвинуться с места из-за акции их противников, собравшей несколько тысяч активистов и среди которых находились группы левых радикальных групп.

Многие шведские СМИ транслировали прошедшие в Гетеборге акции. Они сопровождались с обеих сторон демонстрантов время от времени стычками с полицией, бросанием камней и пиротехники.

Пострадал один человек, его доставили в больницу и о характере полученных травм не сообщается. Легко пострадали также два полицейских — один в городе Хельсингборг на юге Швеции, это произошло в связи с задержанием накануне подозреваемого, направлявшегося в Гетеборг для участия в демонстрации. Не сообщается на стороне каких активистов был задержанный. Другой полицейский пострадал во время стычки с манифестантами.