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19:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе прямо на улице умер 35-летний мужчина

Близкие погибшего ищут свидетелей.

29 сентября около 18 часов на ул. Сельской Богородской, 11 произошло ЧП. Пешеходы и проезжавшие мимо водители обратили внимание на лежащего на тротуаре человека. Как оказалось, на тот момент 35-летний Алексей Г. уже не дышал. Сейчас его близкие вместе с правоохранителями пытаются выяснить, что же произошло.

По некоторым данным, на проезжей части произошла драка, после которой мужчина не поднялся с асфальта.

— Я мимо проезжал, парень уже лежал, рядом с ним были двое мужчин, нетрезвые — просто «в ноль». Один бегал по дороге, пытаясь тормознуть проезжающих, — рассказал один из свидетелей происшествия.

Судя по всему, картина уже начинает проясняться. Друзья погибшего убеждены, что его убили.

— Подозреваемые передвигались на автомобиле с открытыми задними боковыми окнами в сторону ст. Гастелло. В настоящий момент разыскиваются очевидцы, — пишет в группе БашДТП друг Алексея. — Если вы что-то видели или засняли произошедшее на видеорегистратор, просим позвонить на номер 89174177307.

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