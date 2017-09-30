В Уфе прямо на улице умер 35-летний мужчина
Близкие погибшего ищут свидетелей.
Близкие погибшего ищут свидетелей.
29 сентября около 18 часов на ул. Сельской Богородской, 11 произошло ЧП. Пешеходы и проезжавшие мимо водители обратили внимание на лежащего на тротуаре человека. Как оказалось, на тот момент 35-летний Алексей Г. уже не дышал. Сейчас его близкие вместе с правоохранителями пытаются выяснить, что же произошло.
По некоторым данным, на проезжей части произошла драка, после которой мужчина не поднялся с асфальта.
— Я мимо проезжал, парень уже лежал, рядом с ним были двое мужчин, нетрезвые — просто «в ноль». Один бегал по дороге, пытаясь тормознуть проезжающих, — рассказал один из свидетелей происшествия.
Судя по всему, картина уже начинает проясняться. Друзья погибшего убеждены, что его убили.
— Подозреваемые передвигались на автомобиле с открытыми задними боковыми окнами в сторону ст. Гастелло. В настоящий момент разыскиваются очевидцы, — пишет в группе БашДТП друг Алексея. — Если вы