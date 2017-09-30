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19:45 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге арестовали коллектора за угрозы должнице смертью ее внучки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Суд в Санкт-Петербурге арестовал коллектора, который угрожал пожилой должнице смертью ее внучки, сообщили «Интерфаксу» в Следственном комитете России в субботу.

«Задержанный был этапирован в Санкт-Петербург из Ульяновска. Сегодня, 30 сентября, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.

В СКР отметили, что арестованный Рустам Мавлютов был участником коллекторских структур, которые вымогали значительные суммы деньги у граждан, сделавших займы в микрофинансовых организациях, а также у граждан, не имеющих никаких отношений к долговым обязательствам. Они угрожали потерпевшим и их родственникам убийством, повреждали имущество и распространяли порочащие сведения.

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Мавлютов был задержан в пятницу в Ульяновске и этапирован в Санкт-Петербург. По месту его жительства и работы были проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи, а также предметы и документы.

В отношении арестованного и других подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Уголовное дело о давлении коллекторов на должников из Петербурга началось с публикации одного из местных телеканалов. В ней сообщалось о пожилой должнице, которой коллекторы сообщили якобы о смерти ее внучки.

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