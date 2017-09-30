В Петербурге арестовали коллектора за угрозы должнице смертью ее внучки
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Суд в
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Суд в
«Задержанный был этапирован в
В СКР отметили, что арестованный Рустам Мавлютов был участником коллекторских структур, которые вымогали значительные суммы деньги у граждан, сделавших займы в микрофинансовых организациях, а также у граждан, не имеющих никаких отношений к долговым обязательствам. Они угрожали потерпевшим и их родственникам убийством, повреждали имущество и распространяли порочащие сведения.
Мавлютов был задержан в пятницу в Ульяновске и этапирован в
В отношении арестованного и других подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».
Уголовное дело о давлении коллекторов на должников из Петербурга началось с публикации одного из местных телеканалов. В ней сообщалось о пожилой должнице, которой коллекторы сообщили якобы о смерти ее внучки.