Двое жителей Кубани, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ставрополье
Еще троим пострадавшим в аварии понадобилась помощь медиков.
Еще троим пострадавшим в аварии понадобилась помощь медиков.
Еще троим пострадавшим в аварии понадобилась помощь медиков.
Трагедия произошла в Кочубеевском районе края сегодня, 30 сентября. Водитель автомобиля Mersedes выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114», в котором ехала семья из Краснодарского края.
63-летний мужчина, находившийся за рулем «четырнадцатой», и его 11-летний внук скончались на месте, сообщает ГТРК «Ставрополье». Супруга и дочь погибшего водителя, а также водитель Mersedes госпитализированы.