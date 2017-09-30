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19:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Двое жителей Кубани, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ставрополье

Еще троим пострадавшим в аварии понадобилась помощь медиков.

Еще троим пострадавшим в аварии понадобилась помощь медиков.

Трагедия произошла в Кочубеевском районе края сегодня, 30 сентября. Водитель автомобиля Mersedes выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114», в котором ехала семья из Краснодарского края.

63-летний мужчина, находившийся за рулем «четырнадцатой», и его 11-летний внук скончались на месте, сообщает ГТРК «Ставрополье». Супруга и дочь погибшего водителя, а также водитель Mersedes госпитализированы.

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