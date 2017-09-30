В Ираке погиб снайпер, уничтоживший более трехсот боевиков ИГ
ЭРБИЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Шиитское ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» в субботу объявило о гибели своего главного снайпера Абу Тахсина
ЭРБИЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Шиитское ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» в субботу объявило о гибели своего главного снайпера Абу Тахсина
По данным организации, Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу во время боя за один из последних оплотов ИГ в Ираке, населенный пункт
Пользователи социальных сетей в Ираке распространили видео, на котором известный снайпер на вопрос своего однополчанина о том, сколько членов ИГ ему удалось уничтожить, отвечает — 321.
Одними из самых известных прозвищ погибшего ополченца, как сообщают члены
На похороны ополченца в его родной город Басра на юге Ирака прибыли командиры ополчения, а также представитель духовного лидера шиитов Ирака Аятоллы Али
Сообщается, что Абу Тахсин
«Аль-Хашд аш-Шааби» было создано летом 2014 года, после того как боевики ИГ захватили второй по значимости город в Ираке Мосул. По данным руководства шиитских ополченцев, под ружьем в ополчении состоит свыше 100 тысяч человек. Отдельные отряды, получившей правительственный статус организации, участвуют в боях в ряде сирийских городов на стороне официального Дамаска.