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20:26 (мск), источник: РИА Новости

В Ираке погиб снайпер, уничтоживший более трехсот боевиков ИГ

ЭРБИЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Шиитское ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» в субботу объявило о гибели своего главного снайпера Абу Тахсина ас-Салихи, известного по прозвищу Охотник за Игиловцами (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Источник: Reuters

По данным организации, Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу во время боя за один из последних оплотов ИГ в Ираке, населенный пункт Эль-Хавиджа, расположенный на севере страны.

Пользователи социальных сетей в Ираке распространили видео, на котором известный снайпер на вопрос своего однополчанина о том, сколько членов ИГ ему удалось уничтожить, отвечает — 321.

Видео
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Одними из самых известных прозвищ погибшего ополченца, как сообщают члены аль-Хашд аш-Шааби, были Шейх Снайперов, Соколиный Глаз и Охотник за Игиловцами.

На похороны ополченца в его родной город Басра на юге Ирака прибыли командиры ополчения, а также представитель духовного лидера шиитов Ирака Аятоллы Али ас-Систани.

Сообщается, что Абу Тахсин ас-Салихи ранее служил в иракской армии и был участником всех войн, которые вел Багдад, начиная с 1973 года.

«Аль-Хашд аш-Шааби» было создано летом 2014 года, после того как боевики ИГ захватили второй по значимости город в Ираке Мосул. По данным руководства шиитских ополченцев, под ружьем в ополчении состоит свыше 100 тысяч человек. Отдельные отряды, получившей правительственный статус организации, участвуют в боях в ряде сирийских городов на стороне официального Дамаска.

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