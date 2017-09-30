Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Экс-главу компании-партнера «Зарубежнефти» казнят во Вьетнаме
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
20:11 (мск), источник: Lenta.Ru

У пассажирского А380 в полете разрушилась обшивка двигателя

У лайнера Airbus A380 авиакомпании Air France разрушилась обшивка двигателя. Инцидент произошел во время полета из парижского аэропорта Руасси — имени Шарля де Голля в Лос-Анджелес. Об этом сообщает портал Airlive.net.

Источник: AFP 2017

Фотографии разрушенного двигателя в соцсетях опубликовали пассажиры рейса.

Лайнер выполнял рейс AF66. Сообщается что самолет благополучно приземлился в аэропорту Гус Бей в Канаде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лайнер Airbus A380 — крупнейший в мире пассажирский самолет. Первый полет с пассажирами эта модель выполнила 10 лет назад — 25 октября 2007 года. К настоящему моменту выпущено более 200 самолетов этой модели — они есть в парках десяти авиакомпаний Европы, Ближнего Востока и Азии.

У А380 две палубы — на верхней обычно находятся салоны первого и бизнес‑классов, на нижней палубе — эконом‑класс. В трехклассной компоновке самолет, как правило, вмещает 525 пассажиров. В одноклассной конфигурации — 853 пассажира. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 километров.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Алексей Александрович
это очень печально.....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
США вступили в прямой контакт с властями КНДР
В Ираке погиб снайпер, уничтоживший более 300 боевиков ИГ
Мадрид считает аннулированным референдум в Каталонии
Сборная России по тяжелой атлетике не выступит на ЧМ
Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь