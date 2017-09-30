У пассажирского А380 в полете разрушилась обшивка двигателя

Источник: AFP 2017

Фотографии разрушенного двигателя в соцсетях опубликовали пассажиры рейса.

Лайнер выполнял рейс AF66. Сообщается что самолет благополучно приземлился в аэропорту Гус Бей в Канаде.

Лайнер Airbus A380 — крупнейший в мире пассажирский самолет. Первый полет с пассажирами эта модель выполнила 10 лет назад — 25 октября 2007 года. К настоящему моменту выпущено более 200 самолетов этой модели — они есть в парках десяти авиакомпаний Европы, Ближнего Востока и Азии.