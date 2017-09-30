Четыре человека погибли в ДТП под Пензой
ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Столкновение автомобиля Hyundai и грузовика Volvo произошло в субботу в Каменском районе Пензенской области на 211-м километре трассы Пенза — Тамбов.
ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Столкновение автомобиля Hyundai и грузовика Volvo произошло в субботу в Каменском районе Пензенской области на 211-м километре трассы Пенза — Тамбов.
В результате столкновения погибли четыре человека, сообщили в
После столкновения легковая машина съехала в кювет. Водитель и трое ее пассажиров от телесных повреждений скончались, говорится в сообщении.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.