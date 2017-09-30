Дельтапланерист разбился насмерть в Гатчинском районе Ленобласти
Сообщается, что падение произошло с высоты 600 м.
Сообщается, что падение произошло с высоты 600 м.
«В 18:35 поступил сигнал от очевидцев о жесткой посадке дельтаплана рядом с населенным пунктом Рождествено Гатчинского района Ленинградской области. На место выехала 106 оперативная группа и служба пожаротушения», — сообщили корреспонденту ТАСС в
По прибытии было установлено, что мотодельтаплан находится в 300 м от населенного пункта, возгораний и разрушений нет. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек.
По информации петербургских СМИ, 30 сентября дельтаплан спикировал в Гатчинском районе, пилот погиб на месте. Отмечается, что падение произошло с высоты 600 м. В СМИ сообщают также, что дельтапланеристу было 20 лет.
Как рассказали в ГУ МЧС по Ленобласти, следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.