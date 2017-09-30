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21:23 (мск), источник: ТАСС

Дельтапланерист разбился насмерть в Гатчинском районе Ленобласти

Сообщается, что падение произошло с высоты 600 м.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Пилот дельтаплана разбился насмерть в Гатчинском районе Ленинградской области. Факт произошедшего подтвердили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

«В 18:35 поступил сигнал от очевидцев о жесткой посадке дельтаплана рядом с населенным пунктом Рождествено Гатчинского района Ленинградской области. На место выехала 106 оперативная группа и служба пожаротушения», — сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства. К месту аварии были направлены также сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По прибытии было установлено, что мотодельтаплан находится в 300 м от населенного пункта, возгораний и разрушений нет. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек.
Представители МЧС

По информации петербургских СМИ, 30 сентября дельтаплан спикировал в Гатчинском районе, пилот погиб на месте. Отмечается, что падение произошло с высоты 600 м. В СМИ сообщают также, что дельтапланеристу было 20 лет.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ленобласти, следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.

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