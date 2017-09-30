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22:44 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Два человека погибли в лобовом столкновении иномарки и Камаза

ДТП произошло сегодня, в 19 часов 50 минут, в Кагальницком районе.

По предварительным данным, на 3 км автодороги «Ростов-Ставрополь» в Кагальницком районе произошло лобовое столкновение Камаза и легкового автомобиля Nissan.

По предварительным данным, водитель Nissan Maxima 1996 года рождения при выезде на полосу встречного движения не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Камаз под управлением водителя 1966 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир иномарки 1969 года рождения погибли на месте. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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