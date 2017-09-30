Два человека погибли в лобовом столкновении иномарки и Камаза

По предварительным данным, на 3 км автодороги «Ростов-Ставрополь» в Кагальницком районе произошло лобовое столкновение Камаза и легкового автомобиля Nissan.

По предварительным данным, водитель Nissan Maxima 1996 года рождения при выезде на полосу встречного движения не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Камаз под управлением водителя 1966 года рождения.