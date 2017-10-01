Число жертв землетрясения в Мексике достигло 360 человек
Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов потребуется более $2 млрд.
Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов потребуется более $2 млрд.
МЕХИКО, 30 сентября. /ТАСС/. Тела еще пяти жертв землетрясения 19 сентября были извлечены
«Всего [по стране] 360 погибших: 219 в [городе] Мехико, 74 в штате Морелос, 45 — в Пуэбле, 13 — в штате Мехико, шесть — в Герреро, один — в Оахаке», — написал Пуэнте. Свыше 300 человек до сих пор остаются в больницах. Более 20 тыс. человек после удара стихии магнитудой 7,1 получили психологическую помощь.
Эпицентр землетрясения находился в 12 км к
Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов потребуется более $2 млрд.