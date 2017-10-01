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00:18 (мск), источник: ТАСС

Число жертв землетрясения в Мексике достигло 360 человек

Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов потребуется более $2 млрд.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

МЕХИКО, 30 сентября. /ТАСС/. Тела еще пяти жертв землетрясения 19 сентября были извлечены из-под завалов в столице Мексики. Таким образом, общее число погибших достигло к настоящему времени 360 человек. Об этом сообщил в субботу национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.

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«Всего [по стране] 360 погибших: 219 в [городе] Мехико, 74 в штате Морелос, 45 — в Пуэбле, 13 — в штате Мехико, шесть — в Герреро, один — в Оахаке», — написал Пуэнте. Свыше 300 человек до сих пор остаются в больницах. Более 20 тыс. человек после удара стихии магнитудой 7,1 получили психологическую помощь.

Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов потребуется более $2 млрд.

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