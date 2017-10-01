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16:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области столкнулись Volkswagen и ВАЗ: погибли трое

Автомобили ВАЗ-2112 и Volkswagen Jetta столкнулись в Острогожском районе в 21:30 субботы, 30 сентября, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регуправления МВД.

Источник: РИА "Воронеж"

По предварительным данным, погибли 47-летний водитель ВАЗа, и его пассажиры: 41-летняя женщина и неустановленный мужчина 30−35 лет.

ДТП произошло на 103 км автодороги «Воронеж-Луганск». В больницу доставили 44-летнего водителя Volkswagen Jetta и его 41-летнего пассажира, жителей Россоши, а также 32-летнего пассажира ВАЗа. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

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