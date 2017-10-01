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10:59 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде на Вагоностроительной горел цех

В Калининграде 30 сентября в 16:03 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Вагоностроительной.

По предварительным данным, произошло загорание внутренних помещений и кровли на площади 200 квадратных метров в одноэтажном кирпичном цехе. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части СПСЧ, ПСЧ-4, ПСЧ-5 и ПСЧ-1 в составе 24 человек и 5 единиц техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

Обстоятельства пожара устанавливаются.

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