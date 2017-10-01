В Калининграде на Вагоностроительной горел цех
В Калининграде 30 сентября в 16:03 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Вагоностроительной.
В Калининграде 30 сентября в 16:03 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Вагоностроительной.
По предварительным данным, произошло загорание внутренних помещений и кровли на площади 200 квадратных метров в одноэтажном кирпичном цехе. Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
Обстоятельства пожара устанавливаются.