Охотничье ружье помогло спасти молодую пару в Хабаровском крае

С дежурным ЕДДС по номеру «112» связалась любительница девушка и рассказала, что они вместе с молодым человеком приехали из г. Хабаровска за грибами и не смогли выйти обратно из леса на трассу еще 29 сентября. Им пришлось заночевать в лесной зоне, для этого они соорудили шалаш. Спасатели Амурского спасательного центра МЧС России незамедлительно приступили к поисковым работам, пытаясь держать связь с грибниками по сотовому телефону, однако, в скором времени мобильный у девушки разрядился. Сотрудники спасательного воинского формирования применили звуковую сирену спасательного автомобиля и выстрелы в небо из охотничьего ружья. Также на случай продления поисков до темного времени суток в запасе у спасателей был сигнальный пистолет. Поиски длились несколько часов, в конечном итоге, молодые люди услышали звуковую сирену спасателей и вышли благодаря этому на трассу. Остановив проезжавшую мимо машину, грибники связались со спасателями, сказали, что с ними все в порядке и поблагодарили их за помощь.