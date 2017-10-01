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08:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Охотничье ружье помогло спасти молодую пару в Хабаровском крае

Спасатели в Хабаровском крае помогли грибникам выйти из леса, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе Амурского спасательного центра МЧС России. 30 сентября 2017 года спасателям Амурского спасательного центра МЧС России поступила информация о том, что двое молодых людей -…

Спасатели в Хабаровском крае помогли грибникам выйти из леса, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Амурского спасательного центра МЧС России.

30 сентября 2017 года спасателям Амурского спасательного центра МЧС России поступила информация о том, что двое молодых людей — девушка и парень — заблудились в лесу в Хабаровском районе, ориентировочно около поселка Сикачи-Алян.

С дежурным ЕДДС по номеру «112» связалась любительница девушка и рассказала, что они вместе с молодым человеком приехали из г. Хабаровска за грибами и не смогли выйти обратно из леса на трассу еще 29 сентября. Им пришлось заночевать в лесной зоне, для этого они соорудили шалаш. Спасатели Амурского спасательного центра МЧС России незамедлительно приступили к поисковым работам, пытаясь держать связь с грибниками по сотовому телефону, однако, в скором времени мобильный у девушки разрядился. Сотрудники спасательного воинского формирования применили звуковую сирену спасательного автомобиля и выстрелы в небо из охотничьего ружья. Также на случай продления поисков до темного времени суток в запасе у спасателей был сигнальный пистолет. Поиски длились несколько часов, в конечном итоге, молодые люди услышали звуковую сирену спасателей и вышли благодаря этому на трассу. Остановив проезжавшую мимо машину, грибники связались со спасателями, сказали, что с ними все в порядке и поблагодарили их за помощь.

«В Хабаровском крае в ночное время в настоящее время весьма холодно и подобные случаи ночевок в лесу могут привести к самым плачевным последствиям для здоровья и жизни людей.», — рассказал начальник Амурского спасательного центра МЧС России Алексей Шишин.

Виктор Бруевич.

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