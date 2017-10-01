Два приморца обокрали туриста
Когда молодых людей задержали, у них на руках остались лишь документы потерпевшего.
Когда молодых людей задержали, у них на руках остались лишь документы потерпевшего.
Два жителя города Находка Приомрского края обокрали туриста, пробравшись в домик на базе отдыха Бухты Триозерье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ранее судимые молодые люди дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет.