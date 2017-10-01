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08:05 (мск), источник: VLADNEWS

Два приморца обокрали туриста

Когда молодых людей задержали, у них на руках остались лишь документы потерпевшего.

Два жителя города Находка Приомрского края обокрали туриста, пробравшись в домик на базе отдыха Бухты Триозерье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Как выяснилось после задержания молодых людей (20 и 23 лет), в домик они проникли, отжав пластиковое окно пляжного домика. У потерпевшего пропали деньги и документы, но на момент задержания от наличности не осталось ничего: деньги злоумышленники успели потратить.

Ранее судимые молодые люди дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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