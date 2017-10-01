Два приморца обокрали туриста

Два жителя города Находка Приомрского края обокрали туриста, пробравшись в домик на базе отдыха Бухты Триозерье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Как выяснилось после задержания молодых людей (20 и 23 лет), в домик они проникли, отжав пластиковое окно пляжного домика. У потерпевшего пропали деньги и документы, но на момент задержания от наличности не осталось ничего: деньги злоумышленники успели потратить.