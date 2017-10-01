Салон лимузинов горел в Алматы

Пожар произошел по адресу Богенбай батыра, дом 45. В подсобном помещении стояли три дорогостоящих лимузина, один из них Excalibur fantom, по сути раритетный длиномер, получил повреждения. У него сгорела крыша.

Другие машины пламя не задело, так как пожарные действовали оперативно. Они приехали сразу, а трех машинах и за несколько минут смогли локализовать огонь, а затем и потушить полностью. По предварительной информации, площадь пожара составила 80 квадратных метров.