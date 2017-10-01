Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Полицейские без жилья напомнили Путину о миллиардах на Крым
Половина мира требуют урезать права России в ООН
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
«Спартак» обыграл «Урал» и отдалился от зоны вылета
Падение болельщиков с трибуны во Франции. Подробности
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
20В Мексике произошло мощное землетрясение
07:13 (мск), источник: 365info.kz

Салон лимузинов горел в Алматы

Вечером 30 сентября в центре Алматы загорелось подсобное помещение частного дома, где стояли сдававшиеся в прокат лимузины, сообщает Patrul.kz.

Источник: 365info.kz

Пожар произошел по адресу Богенбай батыра, дом 45. В подсобном помещении стояли три дорогостоящих лимузина, один из них Excalibur fantom, по сути раритетный длиномер, получил повреждения. У него сгорела крыша.

Другие машины пламя не задело, так как пожарные действовали оперативно. Они приехали сразу, а трех машинах и за несколько минут смогли локализовать огонь, а затем и потушить полностью. По предварительной информации, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Без паранджи: какими казашки были раньше
Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с РФ
Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»
Мэй заявила о праве Британии отойти от норм ЕС после Brexit
Польша хочет иметь на своей территории две дивизии войск США
Синдзо Абэ представил тракторы-беспилотники
Первые будущие военные летчицы России приняли присягу
На Марсе зафиксировали крупнейшее сияние
Спорт
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона Один из лидеров премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд — повержен «Челси». Отрыв манчестерских клубов от преследователей увеличился до пяти очков
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь