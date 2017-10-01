Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона
«Халл» Слуцкого забил шесть мячей «Бирмингему» (видео)
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Любовь к соленому объяснили научно
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
8В Москве открыли памятник Калашникову
07:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

Школьница из Красноярского края отсудила 400 тысяч рублей за увечье

Девочка стала инвалидом, прокатившись с недостроенной горки.

В декабре 2015 года группа школьников, ожидая занятий в школе д. Дрокино отправилась в ледовый городок. Во время катания отколовшаяся глыба льда причинила девочке тяжелую травму, фактически раздробив кисть руки.

С открытым переломом двух пальцев ребенок был доставлен в больницу. Врачи вынуждены были ампутировать расколотую фалангу. Суд счел обоснованными доводы прокуратуры о причинении ребенку вреда средней тяжести и приговорил ответчиков к штрафу в 400 тысяч рублей в солидарном порядке. Но и школа, и предприниматель, строивший горку, и учреждение культуры, заказавшее городок — решение суда обжаловали. Арбитражный суд исключил школу из списка виновников произошедшего, а приговор оставил в силе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Родилась в рубашке. Девушка выжила после падения с 15-го этажа
Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с РФ
Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»
Референдум вопреки Мадриду: в Каталонии настал день голосования
Польша хочет иметь на своей территории две дивизии войск США
Синдзо Абэ представил тракторы-беспилотники
Осенний призыв в армию стартовал в России
Все как есть: Франция запрещает «фотошопить» моделей
Спорт
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона Один из лидеров премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд — повержен «Челси». Отрыв манчестерских клубов от преследователей увеличился до пяти очков
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь