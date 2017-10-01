Школьница из Красноярского края отсудила 400 тысяч рублей за увечье

В декабре 2015 года группа школьников, ожидая занятий в школе д. Дрокино отправилась в ледовый городок. Во время катания отколовшаяся глыба льда причинила девочке тяжелую травму, фактически раздробив кисть руки.

С открытым переломом двух пальцев ребенок был доставлен в больницу. Врачи вынуждены были ампутировать расколотую фалангу. Суд счел обоснованными доводы прокуратуры о причинении ребенку вреда средней тяжести и приговорил ответчиков к штрафу в 400 тысяч рублей в солидарном порядке. Но и школа, и предприниматель, строивший горку, и учреждение культуры, заказавшее городок — решение суда обжаловали. Арбитражный суд исключил школу из списка виновников произошедшего, а приговор оставил в силе.