В Красноярске ищут пенсионерку, попавшую под колеса автомобиля
77-летняя женщина отказалась от госпитализации, но домой не пришла.
77-летняя женщина отказалась от госпитализации, но домой не пришла.
Красноярские волонтеры объявили розыск пенсионерки, которая не вернулась домой после того, как ее сбил автомобиль. Женщина отказалась от госпитализации, однако после этого ее больше никто не видел. Информация опубликована в группе «Поиск пропавших детей».
По данным активистов, 29 сентября в 18:00 77-летнюю Анну Лебедеву сбили в районе гипермаркета Metro на ул. Кутузова. Приехавшие врачи «скорой помощи» осмотрели женщину на месте, однако ехать в больницу она не захотела. После этого она должна была вернуться домой на ул. Кутузова, 27.
Приметы: рост 155−160 см, редкие темные волосы с сединой. Была одета: темный платок с рисунком, куртка черного цвета,
Волонтеры отметили, что женщина имеет проблемы с памятью и может называться девичьей фамилией Колигова или Кологова. Также, по словам активистов, пенсионерка может находиться в любом районе Красноярска. Всем, кто видел пропавшую женщину, необходимо обратиться по телефону