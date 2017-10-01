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08:21 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском четверо человек разбились в ДТП из-за пьяного водителя

Авария произошла в ночь на воскресенье, 1 октября, на трассе Омск — Русская Поляна.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Тойота Виста» двигался по трассе в сторону Омска. В районе 25 километра дороги он не выдержал безопасную дистанцию и въехал в ВАЗ-2112, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали 56-летний водитель ВАЗа, а также трое его пассажиров — женщины, 57 и 48 лет, и 9-летний мальчик.

Как отметили в омской Госавтоинспекции, у водителя иномарки были признаки алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался за вождение в пьяном виде. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в полицию.

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