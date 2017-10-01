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08:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный водитель КАМАЗа врезался в кафе в Иркутской области

Мужчина не справился с управлением.

Пьяный водитель КАМАЗа не справился с управлением и врезался в здание кафе в поселке Квиток Тайшетского района Иркутской области сегодня утром, 1 октября. Погибших и пострадавших в результате аварии нет. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительной информации, водитель перепутал заднюю передачу с передней, не справился с управлением и врезался в стену здания.

— После столкновения автомобилист покинул место происшествия. Спустя час его задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что водителем оказался местный житель. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя у него в крови, — рассказали корр. агентства в пресс-службе ведомства.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. По факту ДТП проводится проверка.

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