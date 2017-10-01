Пьяный водитель КАМАЗа врезался в кафе в Иркутской области
Мужчина не справился с управлением.
Мужчина не справился с управлением.
Пьяный водитель КАМАЗа не справился с управлением и врезался в здание кафе в поселке Квиток Тайшетского района Иркутской области сегодня утром, 1 октября. Погибших и пострадавших в результате аварии нет. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
По предварительной информации, водитель перепутал заднюю передачу с передней, не справился с управлением и врезался в стену здания.
— После столкновения автомобилист покинул место происшествия. Спустя час его задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что водителем оказался местный житель. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя у него в крови, — рассказали корр. агентства в
В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. По факту ДТП проводится проверка.