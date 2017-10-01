Пенсионера, ушедшего ночью из больницы, ищут в Челябинске

Родственники и волонтёры в Челябинске разыскивают пенсионера, который ночью ушёл из больницы и не вернулся домой, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

70-летний мужчина покинул ГКБ № 3 около 2 часов 30 сентября. Он был одет в тёплую куртку цвета хаки и чёрные штаны. Уточняется, что у пенсионера плохое зрение, он ушёл без очков и плохо ориентируется в городе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просят связаться с координатором поиска или обратиться в ближайший отдел полиции.

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