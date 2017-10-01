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08:41 (мск), источник: Newslab.ru

Иркутянин ограбил службу доставки пиццы в Красноярске

В Красноярске окончено расследование уголовного дела против 22-летнего иркутянина, обвиняемого в грабеже. В полицию обратился доставщик пиццы с сообщением о том, что у него похитили товар.

Курьер рассказал, что привез заказ на ул. Ленина и попросил его оплатить. Вместо этого клиент ударил его, забрал из салона две термосумки с пиццей и скрылся.

Со слов потерпевшего полиция составила ориентировку, по «горячим следам» заказчика пиццы задержали. Им оказался 22-летний житель Иркутска. Сумка с похищенной пиццей была при нём.

Сейчас иркутянина будут судить в Красноярске по 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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