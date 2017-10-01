Иркутянин ограбил службу доставки пиццы в Красноярске

Курьер рассказал, что привез заказ на ул. Ленина и попросил его оплатить. Вместо этого клиент ударил его, забрал из салона две термосумки с пиццей и скрылся.

Со слов потерпевшего полиция составила ориентировку, по «горячим следам» заказчика пиццы задержали. Им оказался 22-летний житель Иркутска. Сумка с похищенной пиццей была при нём.