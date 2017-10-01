В Березниках грабитель отобрал у прохожего деньги

В Березниках грабитель напал на прохожего.

50-летний потерпевший сообщил в полицию, что на него напали у дома по улице Свердлова и похитили деньги.

«По “горячим следам” подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”, ведётся следствие», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.