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08:48 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках грабитель отобрал у прохожего деньги

Всего за сутки в Пермском крае зарегистрировано 55 преступлений.

В Березниках грабитель напал на прохожего.

50-летний потерпевший сообщил в полицию, что на него напали у дома по улице Свердлова и похитили деньги.

«По “горячим следам” подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”, ведётся следствие», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, всего за сутки 30 сентября на территории Пермского края зарегистрировано 55 преступлений. Сотрудники полиции раскрыли 40 преступлений, из них по «горячим следам» — 23.

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