В Краснодаре из-за взрыва газового баллона произошел пожар
В Краснодаре 30 сентября произошел пожар на цокольном этаже частного дома в 1-м Вишневом проезде.
В Краснодаре 30 сентября произошел пожар на цокольном этаже частного дома в 1-м Вишневом проезде.
Сообщение о возгорании поступило в 17:15. В 17:37 огонь локализовали на площади 60 кв. метров, в 18:15 — ликвидировали.
В тушении были задействованы 24 человека и 8 единиц техники, сообщает
По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас уточняются обстоятельства и причины возгорания.