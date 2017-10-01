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10:57 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре из-за взрыва газового баллона произошел пожар

В Краснодаре 30 сентября произошел пожар на цокольном этаже частного дома в 1-м Вишневом проезде.

Источник: ЮГА.ру

Сообщение о возгорании поступило в 17:15. В 17:37 огонь локализовали на площади 60 кв. метров, в 18:15 — ликвидировали.

В тушении были задействованы 24 человека и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас уточняются обстоятельства и причины возгорания.

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