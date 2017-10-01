В Волгоградской области в ДТП погибла молодая женщина и едва не погибла девочка
На территории области за прошедшие сутки зарегистрировано четыре ДТП с тяжкими последствиями. Один человек человек погиб, четверо — получили травмы.
На территории области за прошедшие сутки зарегистрировано четыре ДТП с тяжкими последствиями. Один человек человек погиб, четверо — получили травмы.
Как сообщили РИАЦ в
Вечером в Городищенском районе на 961 километре трассы «Москва — Волгоград» столкнулись автомашины «Дэу Нексия» и «Дэу Матиз». Десятилетняя пассажирка автомобиля «Дэу Матиз» с травмами доставлена в больницу.