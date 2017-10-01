В Волгоградской области в ДТП погибла молодая женщина и едва не погибла девочка

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, трагедия произошла в Жирновском районе, на 36 километре автодороги «Калининск — Жирновск — Камышин» 29-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля «Санг Йонг Муссо» и опрокинулась в кювет. Она скончалась от травм на месте происшествия, до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля с травмами головы доставлен в больницу.