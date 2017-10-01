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10:54 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области в ДТП погибла молодая женщина и едва не погибла девочка

На территории области за прошедшие сутки зарегистрировано четыре ДТП с тяжкими последствиями. Один человек человек погиб, четверо — получили травмы.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, трагедия произошла в Жирновском районе, на 36 километре автодороги «Калининск — Жирновск — Камышин» 29-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля «Санг Йонг Муссо» и опрокинулась в кювет. Она скончалась от травм на месте происшествия, до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля с травмами головы доставлен в больницу.

Вечером в Городищенском районе на 961 километре трассы «Москва — Волгоград» столкнулись автомашины «Дэу Нексия» и «Дэу Матиз». Десятилетняя пассажирка автомобиля «Дэу Матиз» с травмами доставлена в больницу.

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