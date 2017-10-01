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10:09 (мск), источник: Tengrinews

Пожар в многоквартирном доме в Алматинской области ликвидировали спустя почти 2 часа

Пожар в многоквартирном доме в селе Жансугурова Алматинской области пожарные ликвидировали спустя почти два часа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

От огня пострадали кровля дома и восемь квартир второго этажа.

«1 октября 2017 года около 8 часов утра поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Жансугурова. Расстояние от областного центра около 120 километров. Сразу после поступления сообщения на место пожара был направлен дежурный караул пожарной части № 25 села Жансугурова. Время следования к месту пожара составило 3 минуты. Эвакуировано 32 человека. Поднят по тревоге личный состав свободных смен, а также оперативная группа Талдыкоргана», — сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

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К месту пожара были направлены также подразделения из поселка Сарканд, который находится расстоянии порядка 30 километров.

«К моменту прибытия пожарных расчетов происходило практически полное горение деревянной кровли постройки с переходом на перекрытие второго этажа. Сам дом — четырех подъездный 16-ти квартирный жилой дом, 1959 года постройки. Исходя из угрозы дальнейшего распространения на нижележашие квартиры 2-го этажа пожарными на расстоянии 7 метров от объекта установлена вторая автоцистерна, организована подача дополнительно двух ручных стволов с непрерывной подачей воды», — сказал Руслан Иманкулов.

Всего для тушения пожара подано шесть ручных стволов, задействовано пять автоцистерн и 27 человек личного состава, задействован водовоз водоканальной службы и автокран акимата — для разборки конструкций кровли.

«От пожара пострадали кровля дома и восемь квартир второго этажа. Жертв и пострадавших нет. Предварительна площадь пожара по кровле — 440 квадратных метров, по квартирам — 347 квадратных метров. Возгорание локализовано в 9 часов 51 минуту. На данный момент подразделениями ДЧС области ведется работа по проливке и разборке конструкций данного дома. В данное время на месте пожара работает областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС во главе с первым заместителем акима Алматинской области Лаззатом Турлашевым, и начальником ДЧС Алматинской области полковником гражданской защиты Дарынбеком Байсариевым», — заключил Руслан Иманкулов.

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